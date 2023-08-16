Bartın'da sel sonrası topraktan tarih fışkırdı!

Amasra'da, Roma dönemine ait antik su kanalı, 1990 yılında Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından koruma altına alındı. Yerel halk arasında ‘Horhor Deresi’ olarak bilinen kanal, 9 Temmuz'da yaşanan sel sonrası taştı.