Bartın’da tarihi köprü 116 yıldır ayakta
Bartın’ın Ulus ilçesinde bulunan ve koruma altına alınan Yenihan Köprüsü, 116 yıldır ayakta kalarak adeta zamana meydan okuyor. 5 kemerli köprünün görünüş olarak da çok güzel olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, köprünün büyük sellerde bile zarar görmediğini belirtiyor.
Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesine 2 kilometre uzaklıktaki Yenihan Mahallesi’nde bulunan ve Çubuklu Deresi üzerine 116 yıl önce 5 kemerli olarak kesme taştan inşa edilen köprü, 1980 yılında Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınarak, kültürel miras olarak tescillendi.
Köprünün üzerinde kitabe bulunurken, 50 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğindeki köprü sadece yaya geçişleri için kullanılıyor.
Tarihi köprü yıllarca dere yatağının yükselmesiyle oluşan sel felaketlerinde ayakta kalmayı başardı.