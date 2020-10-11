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  3. 11 Ekim 2020 15:30

Bartın’da tarihi köprü 116 yıldır ayakta

Bartın’ın Ulus ilçesinde bulunan ve koruma altına alınan Yenihan Köprüsü, 116 yıldır ayakta kalarak adeta zamana meydan okuyor. 5 kemerli köprünün görünüş olarak da çok güzel olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, köprünün büyük sellerde bile zarar görmediğini belirtiyor.

Bartın’da tarihi köprü 116 yıldır ayakta

Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesine 2 kilometre uzaklıktaki Yenihan Mahallesi’nde bulunan ve Çubuklu Deresi üzerine 116 yıl önce 5 kemerli olarak kesme taştan inşa edilen köprü, 1980 yılında Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınarak, kültürel miras olarak tescillendi. 

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Bartın’da tarihi köprü 116 yıldır ayakta

Köprünün üzerinde kitabe bulunurken, 50 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğindeki köprü sadece yaya geçişleri için kullanılıyor. 

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Bartın’da tarihi köprü 116 yıldır ayakta

Tarihi köprü yıllarca dere yatağının yükselmesiyle oluşan sel felaketlerinde ayakta kalmayı başardı.  

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Bartın’da tarihi köprü 116 yıldır ayakta

‘KÖPRÜ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ’ Köyde yaşayan İsmail Üngördü (35), köprünün görünüş açısından çok güzel olduğunu söyleyerek, “Tarih boyunca bu dere defalarca taştı ama köprüye bir şey olmadı. 

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