Bartın’da tarlasında kavun üretti, inandırmakta zorlandı

Bartın’da olmaz dediğimiz ürünlerden verim alındığı bir kez daha kanıtlanmış oldu. Pazarda yerli karpuz ve kavun olduğunu söyleyince insanlar çok şaşırıyor. Hatta çoğu buna inanmıyor. Ama ben insanların bu tarlaya gelerek, kendi gözleriyle görmelerini isterim. Burada kavun da yetiştiği bir kez daha tescillenmiş oldu.”dedi.