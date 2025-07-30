Bartınlı inşaat işçileri, Rusya'da deprem anını saniye saniye görüntüledi
Rusya'da meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem anı, bölgedeki inşaatta çalışan Bartınlı işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında Türkiye saati ile 02.24'te 8.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
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Yerin 20,7 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaleti, Pasifik Okyanusu kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı yapıldı.
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Kamçatya'ya Bartın'dan inşaatlarda çalışmak için giden Türk işçiler, deprem anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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Panik yaşanan o anlarda, Türk işçilerinin konuşmaları ile inşaat halindeki binanın ve demirlerin sallanması da görüntülerde yer aldı. (DHA)
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