  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bartınlı inşaat işçileri, Rusya'da deprem anını saniye saniye görüntüledi

Bartınlı inşaat işçileri, Rusya'da deprem anını saniye saniye görüntüledi

Rusya'da meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem anı, bölgedeki inşaatta çalışan Bartınlı işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA
Bartınlı inşaat işçileri, Rusya'da deprem anını saniye saniye görüntüledi - Resim: 1

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında Türkiye saati ile 02.24'te 8.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 

1 / 6
Bartınlı inşaat işçileri, Rusya'da deprem anını saniye saniye görüntüledi - Resim: 2

Yerin 20,7 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaleti, Pasifik Okyanusu kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı yapıldı.

2 / 6
Bartınlı inşaat işçileri, Rusya'da deprem anını saniye saniye görüntüledi - Resim: 3

Kamçatya'ya Bartın'dan inşaatlarda çalışmak için giden Türk işçiler, deprem anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 

3 / 6
Bartınlı inşaat işçileri, Rusya'da deprem anını saniye saniye görüntüledi - Resim: 4

Panik yaşanan o anlarda, Türk işçilerinin konuşmaları ile inşaat halindeki binanın ve demirlerin sallanması da görüntülerde yer aldı. (DHA)

4 / 6