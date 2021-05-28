Baş aşağı çakılan Bitcoin için her şeyi değiştirecek açıklama
Kripto para piyasalarında yaprak dökümü sürerken, Bitcoin yüzde 50'nin üzerinde kaybettirmişken kripto para borsası Binance'ın CEO'su Çinli Changpeng Zhao Bitcoin'e ilişkin kritik açıklamada bulundu.
Dünyanın önde gelen kripto para borsası sahibi Çinli Changpeng Zhao, Bitcoin ve blockchain teknolojine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
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Zhao hiçbir gücün Bitcoin projesine son veremeyeceğini belirtti.
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Zhao, gelinen noktada hiçbir gücün Bitcoin'i ya da blockchain teknolojisini sona erdiremeyeceğini söyledi.
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Dev kuruluşun CEO'su Zhao, kripto paralara ve madenciliğine yönelik yasaklar getiren ülkelere de seslendi ve hükümetlerin kripto paraları tehdit olarak görmemesi gerektiğini belirtti.
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