Başahşehir'de büyük patlama ! Böyle görüntülendi

Olay 2 Eylül Pazar günü deterjan ve sabun üretimi yapan bir imalathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre imalathane önüne aracıyla gelen imalathane sahibi Kenan S. aracından inerek imalathaneden içeri girdi. Yaklaşık 10 saniye sonra, içerisinde kimyasal maddelerin de bulunduğu imalathanede henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle büyük bir patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından binadan geriye sadece kolonları kalırken, Kenan S. ağır yaralandı. Patlamanın ardından da binada yangın çıktı.