Başahşehir'de büyük patlama ! Böyle görüntülendi
Başakşehir'de deterjan ve sabun üretimi yapan imalathanede şiddetli bir patlama meydana geldi.
Başakşehir'de deterjan ve sabun üretimi yapan imalathanede, iş yeri sahibi içeri girdikten 10 saniye sonra şiddetli bir patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından binadan geriye sadece kolanlarının kaldığı patlamada iş yeri sahibi ağır yaralandı. Patlama anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay 2 Eylül Pazar günü deterjan ve sabun üretimi yapan bir imalathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre imalathane önüne aracıyla gelen imalathane sahibi Kenan S. aracından inerek imalathaneden içeri girdi. Yaklaşık 10 saniye sonra, içerisinde kimyasal maddelerin de bulunduğu imalathanede henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle büyük bir patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından binadan geriye sadece kolonları kalırken, Kenan S. ağır yaralandı. Patlamanın ardından da binada yangın çıktı.
Çevredeki çok sayıda binanın da patlamanın şiddetinden dolayı camları kırıldı. Patlama sesini duyan ve büyük korku yaşayan mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri patlamanın şiddetiyle ağır yaralanan ve çıkan yangın sonrası vücudunda yanıklar oluşan Kenan S.'yi ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
PATLAMA ANI KAMERADA
Patlama anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde imalathanenin önünde bulunan aracın içinden iş yeri sahibi Kenan S.'nin indiği görülüyor. Bir süre binanın önünde bekleyen imalathane sahibi daha sonra içeri giriyor. Kenan S. içeri girdikten yaklaşık 10 saniye sonra ise binada büyük bir patlama meydana geliyor ve her yanı alevler sarıyor.