  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Başıboş köpekler 12 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü

Başıboş köpekler 12 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
Başıboş köpekler 12 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü - Resim: 1

Olay, öğle saatlerinde, Yeni Mahalle'de Çevre Yolu yakınlarında meydana geldi. Dün Ahmed-i Hani Ortaokulu'nda karnesini alan Eslem T., bugün ilçedeki kütüphaneden kitap almak üzere evinin yakınındaki boş alana çıktığı sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. 

1 / 5
Başıboş köpekler 12 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü - Resim: 2

Olayı gören çevredekilerin kurtardığı T., ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

2 / 5
Başıboş köpekler 12 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü - Resim: 3

Sağlıkçılar tarafından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T., yoğun bakımda tedaviye alındı. 

3 / 5
Başıboş köpekler 12 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü - Resim: 4

12 yaşındaki kız çocuğu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eslem'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. (DHA)

4 / 5