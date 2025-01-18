Başıboş köpekler 12 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Olay, öğle saatlerinde, Yeni Mahalle'de Çevre Yolu yakınlarında meydana geldi. Dün Ahmed-i Hani Ortaokulu'nda karnesini alan Eslem T., bugün ilçedeki kütüphaneden kitap almak üzere evinin yakınındaki boş alana çıktığı sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.
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Olayı gören çevredekilerin kurtardığı T., ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sağlıkçılar tarafından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T., yoğun bakımda tedaviye alındı.
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12 yaşındaki kız çocuğu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eslem'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. (DHA)
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