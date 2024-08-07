Başıboş köpekler çocuklara kabusu yaşattı
Şanlıurfa'da, yoldan geçen 3 çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı. Saldırıyı gören kadının, köpekleri uzaklaştırıp çocukları kurtardığı anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, dün öğle saatlerinde Ceylanpınar ilçesi Seydo Atilla Mahallesi'nde meydana geldi.
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Sokakta yatan başıboş köpekler, yoldan geçen 3 çocuğa saldırdı.
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Olayı gören bir kadın, köpekleri uzaklaştırıp çocukları saldırıdan korumaya çalıştı.
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Çocuklar korkuyla sokaktan uzaklaşırken, yaşananlar ise bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye sanayi kaydedildi. (DHA)
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