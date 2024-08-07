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Başıboş köpekler çocuklara kabusu yaşattı

Şanlıurfa'da, yoldan geçen 3 çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı. Saldırıyı gören kadının, köpekleri uzaklaştırıp çocukları kurtardığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Başıboş köpekler çocuklara kabusu yaşattı - Resim: 1

Olay, dün öğle saatlerinde Ceylanpınar ilçesi Seydo Atilla Mahallesi'nde meydana geldi. 

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Başıboş köpekler çocuklara kabusu yaşattı - Resim: 2

Sokakta yatan başıboş köpekler, yoldan geçen 3 çocuğa saldırdı.

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Başıboş köpekler çocuklara kabusu yaşattı - Resim: 3

Olayı gören bir kadın, köpekleri uzaklaştırıp çocukları saldırıdan korumaya çalıştı. 

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Başıboş köpekler çocuklara kabusu yaşattı - Resim: 4

Çocuklar korkuyla sokaktan uzaklaşırken, yaşananlar ise bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye sanayi kaydedildi. (DHA)

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