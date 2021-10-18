Başıboş köpekler, yarış atlarını parçaladı
Eskişehir'de çiftliklerde özel olarak yetiştirilen 2 tay başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. 300 bin liralık değeri olan taylardan biri hayatını kaybederken, 100 bin liralık tay ise ciddi şekilde yaralandı. Bölge sakinleri, çok sayıda vatandaşı da ısırdığı belirtilen köpeklere karşı çözüm bulunmasını istiyor.
Mahmudiye ilçesinde çiftliklerde özel olarak bakılan değerli atlar, bugünlerde köpek saldırısı ile karşı karşıya kalıyor. Son olarak iki değerli tay saldırıya uğradı. Bunlardan 300 bin liralık değeri olan taylardan biri hayatını kaybederken, 100 bin liralık tay ise ciddi şekilde yaralandı.
Çiftlik sahipleri gruplar halinde gezen köpeklere karşı nasıl bir önlem alacaklarını şaşırdı. Köpeklere zarar vermek istemeyen çiftlik sahipleri yetkililerden çözüm bekliyor.
İLÇE MERKEZDE ÇOK SAYIDA VATANDAŞI ISIRDILAR
Köpeklerin ilçe merkezinde de çok sayıda vatandaşı ısırdıkları öğrenildi. Şehir merkezinde vatandaşlarında tedirgin gezmesine neden olan köpeklerin özellikle çocuklar için büyük tehlike oluşturduğu öğrenildi.
VATANDAŞLAR NEREYE ŞİKÂYET EDECEKLERİNİ ŞAŞIRDI
İlçe merkezinde saldırıya uğrayan çok sayıda vatandaş ise sosyal medyalarından duruma tepki göstererek, Mahmudiye ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulundu.