Başıboş köpekler, yarış atlarını parçaladı

Mahmudiye ilçesinde çiftliklerde özel olarak bakılan değerli atlar, bugünlerde köpek saldırısı ile karşı karşıya kalıyor. Son olarak iki değerli tay saldırıya uğradı. Bunlardan 300 bin liralık değeri olan taylardan biri hayatını kaybederken, 100 bin liralık tay ise ciddi şekilde yaralandı.