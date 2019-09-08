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  3. 08 Eylül 2019 12:20

CumhurbaşkaErdoğan Eskişehir'de bizzat denedi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi açılışına katıldı. Açılışın ardından Müzede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal gerçeklik gözlüğü taktı.

CumhurbaşkaErdoğan Eskişehir'de bizzat denedi...

Erdoğan, programın ardından müzeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

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CumhurbaşkaErdoğan Eskişehir'de bizzat denedi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restore edilen Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, Odunpazarı Modern Müze açılışının ardından müzeyi gezdi ve incelemelerde bulundu.

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CumhurbaşkaErdoğan Eskişehir'de bizzat denedi...

Daha sonra restorasyonu tamamlanan Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi'ne geçen Erdoğan, yol üzerinde kendisini bekleyen vatandaşlara otobüsten kısa bir konuşma yaptı. Eskişehir için çok büyük bir zenginlik olduğuna inandığı Odunpazarı Modern Müze'nin Eskişehir'e, Eskişehirlilere, ülkeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve müzenin kurucusu Erol Tabanca ile eşine teşekkür etti.

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CumhurbaşkaErdoğan Eskişehir'de bizzat denedi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tür bir açılış sebebiyle geldik. İkinci bir müzenin daha açılışını yapacağız. Daha sonra teşkilatımızla biliyorsunuz, bir toplantımız var, ardından da İstanbul'a dönmemiz gerekiyor fakat sizlerle bundan sonraki süreçte ayrıca sık sık bir araya gelme durumumuz olacak. Mihalıççık ile ilgili olarak doğal gaz sorununu da gerekli talimatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıma bugün veriyorum. Onu bir an önce inşallah hal yoluna gideceğiz." diye konuştu.

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