CumhurbaşkaErdoğan Eskişehir'de bizzat denedi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tür bir açılış sebebiyle geldik. İkinci bir müzenin daha açılışını yapacağız. Daha sonra teşkilatımızla biliyorsunuz, bir toplantımız var, ardından da İstanbul'a dönmemiz gerekiyor fakat sizlerle bundan sonraki süreçte ayrıca sık sık bir araya gelme durumumuz olacak. Mihalıççık ile ilgili olarak doğal gaz sorununu da gerekli talimatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıma bugün veriyorum. Onu bir an önce inşallah hal yoluna gideceğiz." diye konuştu.