Başkan Gökhan Yüksel, 1000 Günlük İcraatlarını Paylaştı

“Göreve geldiğimiz 2019 Mart ayından bu yana, pandemi, ekonomik sorunlar ve enflasyon gibi olumsuz koşullara rağmen yoğun bir tempo ile çalışıyor, vizyon projelerimizi teker teker hayata geçiriyoruz” diyen Başkan Gökhan Yüksel; çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik hayata geçirdikleri projelerin yanı sıra, ilçede altyapı ve üstyapı gibi kangren haline gelmiş sorunlara Kartal Belediyesi ve İBB koordinasyonu ile çözüm getirdiklerini ifade etti.