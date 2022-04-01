Başkan Gökhan Yüksel, 1000 Günlük İcraatlarını Paylaştı
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, göreve geldiği 31 Mart 2019’dan 31 Mart 2022 tarihine kadar olan 1000 gün içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalar ile projeleri paylaştı.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, göreve geldiği 31 Mart 2019’dan 31 Mart 2022 tarihine kadar olan 1000 gün içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalar ile projeleri paylaştı.
‘1000 Günlük Sunum’ adı ile gerçekleştirilen program kapsamında Kartal’da bulunan muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere toplumun her kesimi ile yapılan planlama doğrultusunda bir araya gelen Başkan Yüksel, müdürlüklerin çalışmalarını anlattı.
Şeffaf belediyecilik anlayışını eksiksiz uygulayan, belediye meclislerinin oturumlarını Türkiye’de sosyal medya ve YouTube üzerinden canlı yayınlayan, yediden yetmişe her yaş grubunu ilgilendiren birçok projeyi hayata geçiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 3 yılda gerçekleştirdiği projeleri, yaptığı sunumla paylaştı.
“Göreve geldiğimiz 2019 Mart ayından bu yana, pandemi, ekonomik sorunlar ve enflasyon gibi olumsuz koşullara rağmen yoğun bir tempo ile çalışıyor, vizyon projelerimizi teker teker hayata geçiriyoruz” diyen Başkan Gökhan Yüksel; çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik hayata geçirdikleri projelerin yanı sıra, ilçede altyapı ve üstyapı gibi kangren haline gelmiş sorunlara Kartal Belediyesi ve İBB koordinasyonu ile çözüm getirdiklerini ifade etti.