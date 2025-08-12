  1. Anasayfa
  4. Başkasının aracından inen kadını yol kenarında öldürdü

Mersin'in Anamur ilçesinde bir kişi, kıskançlık yüzünden yol kenarında tartıştığı kadın arkadaşını öldürüp, intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Olay, Mersin-Antalya D-400 karayolu Anamur ilçesi Bahçe Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, evli olduğu öğrenilen şüpheli N.Ş., (40), başka bir araçtan inen kadın arkadaşı S.P. (38) ile tartıştı.

Çıkan tartışmada N.Ş. tüfekle önce kadını vurdu, ardından da aynı silahı çenesine dayayıp ateş etti. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşam belirtisi bulunan çifti ambulans alarak ilk müdahaleyi yaptı. 

Kadın kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan N.Ş. ise önce ilçedeki özel bir hastaneye ardından da Mersin'e sevk edildi.

Öte yandan olay anı ise kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde siyah renkli bir araçtan inen kadının yanına kırmızı otomobilde bekleyen erkek arkadaşı gelerek önce tartıştı ardından da tüfekle S.P.'yi sonra kendini vurması yer aldı.

Yaşanan trajedik olayla ilgili soruşturma sürüyor.

