Başkent 27 Aralık'ı Bayram Havası'nda kutladı

Başkan Yavaş’ın çağrısıyla on binlerin sokaklara aktığı günde Seymenlerin gösterileri tüm vatandaşlara 27 Aralık ruhunu yeniden yaşattı.

Dikmen Keklikpınarı’ndan Başkentlilere seslenen Başkan Yavaş, şu mesajları verdi:

“Aynı duygularla 100 yıl sonra bu meydanda olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Ankaralılar olarak inşallah 100 yıl önce duygularımız neyse yine birlik ve beraberlik duyguları içerisinde o günü unutmayacağız ve unutturmayacağız. O gün bizim Türk milletinin bağımsızlığını haykırdığı gün. Ve bir kıvılcım yakıldı. Bu yakılan kıvılcım sadece ülkemizde değil dünyadaki bütün mazlum milletlerin yol göstericisidir. İnşallah bizler de 100 yıl sonra aynı duygularla Gazi Mustafa Kemal’in gösterdiği yoldan aynı duygularla Ankara’mızı dünyanın gelişmiş başkentleri ile yarışır hale getirmektir. 100 yıl sonra haykırıyorum Atam Ankara emin ellerde, emanet ettiğin bu gençlik yüzyıllar boyunca ülkemizi yaşatmaya devam edecek.”