Başkent Ankara semalarında Türk Bayrağı silüeti: Yan yana gelen Hilal ve Yıldız görenleri mest etti
Ankara'da gökyüzünde açık havada yan yana gelerek Türk bayrağı silüeti oluşturan hilal ve yıldız, Başkentlilere unutulmaz bir görsel şölen sundu. Şehrin ışıkları üzerinde beliren bu eşsiz doğa olayı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirildi.
Başkent Ankara'da akşam saatlerinde gökyüzüne bakan vatandaşlar, eşine az rastlanır ve duygu dolu bir doğa olayıyla karşılaştı.
Açık havada gökyüzünde muazzam bir açıyla yan yana gelen hilal ve yıldız, izleyenlere görsel bir şölen sundu.
Gökyüzünde Türk Bayrağı Silüeti
Havanın kararmasıyla birlikte şehrin ışıklarının hemen üzerinde beliren bu astronomik buluşma, akıllara doğrudan şanlı Türk bayrağını getirdi.
Ay'ın hilal evresi ile parlak bir yıldızın oluşturduğu bu eşsiz silüet, Ankaralıların büyük ilgisini çekti.
Vatandaşlar O Anları Ölümsüzleştirdi
Açık ve bulutsuz havanın da etkisiyle net bir şekilde gözlemlenebilen ay-yıldızlı manzara karşısında Başkentliler adeta mest oldu. Birçok vatandaş, yürüyüşlerini ve araçlarını durdurarak bu büyüleyici anı cep telefonu kameralarıyla fotoğrafladı ve sosyal medyada paylaştı.