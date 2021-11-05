Başkent Ankara siste kayboldu... Kartpostallık görüntüler
Ankara'da sabah saatlerinde oluşan sis bulutu, kentin üzerini yorgan gibi örtüyor.
Ankara'da sabah saatlerinde oluşan sis bulutu, kentin üzerini yorgan gibi örtüyor.
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Sabah saatlerinde oluşan ve öğle saatlerine kadar devam eden sis bulutu, gün doğumunda muhteşem bir manzara ortaya koyuyor.
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Kentin büyük bir bölümü sisin etkisi altında kalırken, yüksek binaların sis bulutu üzerindeki görüntüsü ise tam bir görsel şölen sunuyor.
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