Başkent'in barajlarındaki son durum havadan görüntülendi
Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi barajların doluluk oranlarını etkiliyor. Büyükşehir belediyeleri vatandaşlara tasarruf konusunda çağrıda bulunurken Başkent'te barajların doluluk oranı yüzde 21, 57'ye kadar düştü.
Geçtiğimiz günlerde Devlet Su İşleri büyükşehirlerin baraj doluluk oranlarını açıklamış, Başkent'in 4 buçuk ay yetecek kadar suyu olduğunu bildirmişti.
Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi barajların doluluk oranlarını etkiliyor. Büyükşehir belediyeleri vatandaşlara tasarruf konusunda çağrıda bulunurken Başkent'te barajların doluluk oranı yüzde 21, 57'ye kadar düştü.