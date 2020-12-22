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  3. 22 Aralık 2020 12:51

Başkent'in barajlarındaki son durum havadan görüntülendi

Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi barajların doluluk oranlarını etkiliyor. Büyükşehir belediyeleri vatandaşlara tasarruf konusunda çağrıda bulunurken Başkent'te barajların doluluk oranı yüzde 21, 57'ye kadar düştü.

Başkent'in barajlarındaki son durum havadan görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde Devlet Su İşleri büyükşehirlerin baraj doluluk oranlarını açıklamış, Başkent'in 4 buçuk ay yetecek kadar suyu olduğunu bildirmişti.

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Başkent'in barajlarındaki son durum havadan görüntülendi

Kurtboğazı ve Çamlıdere barajlarındaki doluluk havadan görüntülendi.

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Başkent'in barajlarındaki son durum havadan görüntülendi

Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi barajların doluluk oranlarını etkiliyor. Büyükşehir belediyeleri vatandaşlara tasarruf konusunda çağrıda bulunurken Başkent'te barajların doluluk oranı yüzde 21, 57'ye kadar düştü.

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Başkent'in barajlarındaki son durum havadan görüntülendi

Ankara`nın Çamlıdere ve Kurtboğazı barajlarındaki doluluk havadan görüntülendi.

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