  4. Başkent'in göbeğinde bir kamyonetin arkasına bağlanıp sürüklenen can kurtarıldı ''hayvan'' yakalandı

Ankara'da kamyonetin arkasına bağlanarak sürüklenen köpek, çevredekiler tarafından kurtarıldı, sürücü gözaltına alındı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Çiğdemtepe Mahallesi’nde sürücüsü tarafından kamyonetin arkasına bağlanan köpek, metrelerce sürüklendi. 

Kamyonetin arkasında boynundan bağlanan iple yerde sürüklenen köpeği fark eden çevredekiler, aracı durdurdu. 

İhbar üzerine polis ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 

Çevrede toplananlar sürücüye tepki gösterdi. Yaralanan köpek kurtarılıp, belediyeye ait veteriner kliniğine götürülerek, tedaviye alındı. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. (DHA)

