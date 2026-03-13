  1. Anasayfa
Başkent'te villa inşaatında çökme: Yaralılar var

Ankara'nın Akyurt ilçesinde inşaat halindeki villanın balkon sundurmasının çökmesi sonucu 1'i ağır 2 işçi yaralandı.

Kaynak: İHA
Başkent'te villa inşaatında çökme: Yaralılar var - Resim: 1

Olay, Ankara’nın Akyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan İdeal Sitesi'nde meydana geldi. Yapımı süren bir villada kaçak olarak yapılan balkon sundurmasının beton kısmı aniden çöktü. 2 işçi göçük altında kaldı.

Başkent'te villa inşaatında çökme: Yaralılar var - Resim: 2

Çökmenin ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Beton blokların altında mahsur kalan 2 inşaat işçisi, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu enkazdan çıkarıldı.

Başkent'te villa inşaatında çökme: Yaralılar var - Resim: 3

 İşçilerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralı işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan çöken balkonun daha önce belediye ekipleri tarafından kaçak yapı olduğu gerekçesiyle tutanak tutulup mühürlendiği öğrenildi.

Başkent'te villa inşaatında çökme: Yaralılar var - Resim: 4

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

