Baskın yapılan ev cephanelik çıktı

Aramalarda, evin önünde bulanan Otomobil ile evdeki koltuk, kitaplık ve buzdolabı gibi eşyalardaki özel bölmeler içerisinde çeşitli çap ve markalarda 66 tabanca, 40 av tüfeği, 12 kama, 3 kılıç, 5 tabanca namlusu, 4 tüfek namlusu ve 108 fişek ele geçirildi.