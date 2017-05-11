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  3. 11 Mayıs 2017 17:20

Baskın yapılan ev cephanelik çıktı

Bolu'da baskın yapılan bir evde çok sayıda silah, kılıç ve kama bulundu.

Baskın yapılan ev cephanelik çıktı

Bolu'nun Gerede ilçesinde bir ev ve otomobilde yapılan aramada, 66 tabanca, 40 av tüfeği, 3 kılıç ve 12 kama ele geçirildi

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Baskın yapılan ev cephanelik çıktı

Bolu Jandarma Komutanlığı ile Gerede Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, Gerede'nin Salur köyünde ikamet eden M.K'nin yaşadığı 2 katlı eve Sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

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Baskın yapılan ev cephanelik çıktı

Aramalarda, evin önünde bulanan Otomobil ile evdeki koltuk, kitaplık ve buzdolabı gibi eşyalardaki özel bölmeler içerisinde çeşitli çap ve markalarda 66 tabanca, 40 av tüfeği, 12 kama, 3 kılıç, 5 tabanca namlusu, 4 tüfek namlusu ve 108 fişek ele geçirildi.

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Baskın yapılan ev cephanelik çıktı

Gözaltına alınan M.K, Gerede Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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