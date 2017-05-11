Baskın yapılan ev cephanelik çıktı
Bolu'da baskın yapılan bir evde çok sayıda silah, kılıç ve kama bulundu.
Bolu'nun Gerede ilçesinde bir ev ve otomobilde yapılan aramada, 66 tabanca, 40 av tüfeği, 3 kılıç ve 12 kama ele geçirildi
Bolu Jandarma Komutanlığı ile Gerede Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, Gerede'nin Salur köyünde ikamet eden M.K'nin yaşadığı 2 katlı eve Sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
Aramalarda, evin önünde bulanan Otomobil ile evdeki koltuk, kitaplık ve buzdolabı gibi eşyalardaki özel bölmeler içerisinde çeşitli çap ve markalarda 66 tabanca, 40 av tüfeği, 12 kama, 3 kılıç, 5 tabanca namlusu, 4 tüfek namlusu ve 108 fişek ele geçirildi.