BASKİ’nin çalışmalarıyla Macarlar kesintisiz suya kavuşuyor
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın vatandaşların sağlıklı içme suyuna erişebilmesi için başlattığı altyapı seferberliği Altıeylül’e bağlı Macarlar Mahallesi’nde sürüyor.
Halkın yıllardır yaşadığı içme suyu sıkıntısını çözmek için harekete geçen Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, yeni sondaj kuyusu açarak içme suyu depo pompa terfi hattı yapım çalışmalarına başladı.
Altıeylül ilçesine bağlı Macarlar Mahallesi’nde yıllardır süregelen içme suyu sıkıntısı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatıyla tarih oluyor. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, mahalleye kazandırılan yeni sondaj kuyusu akabinde içme suyu depo pompa terfi hattı yapım çalışmalarına başlandı. Çalışmalar tamamlandığında Macarlar Mahallesi, sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşacak. BASKİ ekipleri tarafından yürütülen bu yatırımla, bölgedeki altyapı sorunları da büyük ölçüde çözüme kavuşacak.
MACARLAR’DA YENİ DÖNEM
Yıllardır içme suyu sıkıntısı yaşayan Macarlar Mahallesi sakinlerinin sorunu Başkan Akın’a iletmeleri üzerine BASKİ’ye sorunun çözülmesi talimatını veren Akın önderliğinde kapsamlı çalışmalar başladı. Su yetersizliği olan bölgede vatandaşların sağlıklı suya erişmeleri için yeni alternatif su kaynakları arama kapsamında sondaj çalışmaları tamamlandı. BASKİ ekipleri bu kaynaktan elde edilen suyun mahalleye kesintisiz bir şekilde verilmesi için yeni sondaj kuyusunu içme suyu deposuna ulaştırmak için pompa terfi hattı yapım çalışmalarına başladı.
BASKİ 20 İLÇEDE VATANDAŞLARA SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ SU SAĞLIYOR
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, 20 ilçede altyapıda gerçekleştirdiği yatırımlar ve çalışmalarla vatandaşlara kesintisiz, sağlıklı su sağlıyor. Halkın öncelikli taleplerine anında cevap veren BASKİ, yeni su kaynakları oluşturarak halkın içme suyu sorununa çözüm üretiyor. Şehrin su kalitesini artırmak için depo ve kaptajların yapım, bakım ve onarımlarını de düzenli olarak gerçekleştiren ekipler, sudaki kayıp kaçak oranlarını önlemek için de son teknoloji cihazlarla detaylı taramalarını yapıyor.