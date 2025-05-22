BASKİ’nin çalışmalarıyla Macarlar kesintisiz suya kavuşuyor

BASKİ 20 İLÇEDE VATANDAŞLARA SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ SU SAĞLIYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, 20 ilçede altyapıda gerçekleştirdiği yatırımlar ve çalışmalarla vatandaşlara kesintisiz, sağlıklı su sağlıyor. Halkın öncelikli taleplerine anında cevap veren BASKİ, yeni su kaynakları oluşturarak halkın içme suyu sorununa çözüm üretiyor. Şehrin su kalitesini artırmak için depo ve kaptajların yapım, bakım ve onarımlarını de düzenli olarak gerçekleştiren ekipler, sudaki kayıp kaçak oranlarını önlemek için de son teknoloji cihazlarla detaylı taramalarını yapıyor.