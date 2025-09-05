  1. Anasayfa
  4. Başkomiser, evinde yakaladığı jandarma personelini öldürdü

Elazığ'da, Başkomiser M.K. evinde eşiyle birlikte gördüğü jandarma personeli O.Ö.'yü tabancayla vurarak öldürdü.

Kaynak: DHA
Olay, öğle saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi’ndeki Elisa Park Konutları’nda meydana geldi. Evine gelen Başkomiser M.K., içeride eşi ve jandarma personeli O.Ö.’yü görünce tartışma çıktı. 

Tartışma sırasında M.K., belindeki tabancayla O.Ö.’ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği O.Ö. yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekiplerinin kontrolünde O.Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. O. Ö.’nün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

M.K. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

