Başkomiser, evinde yakaladığı kişiyi tabancayla öldürdü
Elazığ'da, Başkomiser M.K. evinde eşiyle birlikte gördüğü O.Ö.'yü tabancayla vurarak öldürdü.
Kaynak: DHA
Olay, öğle saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi’ndeki Elisa Park Konutları’nda meydana geldi. Evine gelen Başkomiser M.K., içeride eşi ve O.Ö.’yü görünce tartışma çıktı.
Tartışma sırasında M.K., belindeki tabancayla O.Ö.’ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği O.Ö. yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde O.Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. O.Ö.’nün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
M.K. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)
