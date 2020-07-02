''Bataklık'' operasyonunda ele geçirilenler şoke etti!
''Bataklık'' adı verilen Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 74 kişiden 7'si serbest bırakıldı. Öte yandan operasyonda ele geçirilen malzemeler Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı 'Bataklık' operasyonunda gözaltına alınan 74 kişiden 7'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında örgütün ele başları Nejat Daş ve Çetin Gören'in de bulunduğu diğer şüphelilerin sorgusu sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Türkiye'de 11 il ile Brezilya, Hollanda, İspanya dahil 9 ülkede eş zamanlı düzenlenen 'Bataklık' operasyonunda 93 şüpheliden 74'ü, yakalanarak gözaltına alındı. Farklı illerde gözaltına alınan şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi
İstanbul'da yakalanan örgütün ele başları Nejat Daş ve Çetin Gören de İstanbul'daki işlemlerinin ardından Ankara'ya getirildi. 19 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, şüphelilerden 7'si, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.