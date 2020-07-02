''Bataklık'' operasyonunda ele geçirilenler şoke etti!

Öte yandan operasyonda 30 milyon TL değerinde döviz, 13 milyon 370 bin TL, çok sayıda altın, mücevher ve ziynet eşyası, 35 tabanca, 159 kılıç, 417 ev, 79 arsa, 2 dükkan tapusu, 21 lüks otomobil ve 4 adet para sayma makinesine el konuldu.