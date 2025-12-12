Batan geminin malları değil, toplu taşımada unutulan eşyalar: En çok unutulan eşyalar belli oldu

EGO otobüsleri ile metro ve ANKARAY vagonlarında unutulan eşyaların Medeni Kanuna göe 2 yıl boyunca muhafaza edildikten sonra satışa çıkarıldığını vurgulayan EGO Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıç, “Vatandaşlarımızdan ricamız; toplu taşıma araçlarında unuttukları eşya, malzeme, müzik aletleri, her türlü materyalleri burada muhafaza ettiğimiz için bize ulaşmaları… Ulus’ta bulunan Genel Müdürlüğü’müze ait ana binamıza gerek ya da 0 312 306 78 71’i aradıklarında kayıp eşyalarına ulaşabileceklerdir. Amacımız satışa çıkarmaktan ziyade vatandaşın mağduriyetini gidermek. Onun için de bu konuda da titiz şekilde çalışıyoruz” dedi.