Batan geminin malları değil, toplu taşımada unutulan eşyalar: En çok unutulan eşyalar belli oldu
Ankara'da her gün yüz binlerce Başkentli tarafından kullanılan EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar sahiplerini beklerken EGO da toplu taşıma araçlarında en çok unutulan eşyaları tek tek açıklayarak vatandaşları uyardı.
Her gün yüz binlerce Başkentli tarafından kullanılan EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor.
Elektronik cihazlardan cüzdanlara, saat ve gözlüklerden bendir, ney ve gitar gibi müzik aletlerine kadar çok sayıda unutulan eşya Ulus’ta bulunan EGO Genel Müdürlüğü binasındaki Kayıp Eşya Bürosu’nda yasal süre olan iki yıl boyunca muhafaza ediliyor.
Sürenin dolmasının ardından teslim alınmamış olan eşyalar ise satışa çıkarılıyor.
EGO otobüsleri ile metro ve ANKARAY vagonlarında unutulan eşyaların Medeni Kanuna göe 2 yıl boyunca muhafaza edildikten sonra satışa çıkarıldığını vurgulayan EGO Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıç, “Vatandaşlarımızdan ricamız; toplu taşıma araçlarında unuttukları eşya, malzeme, müzik aletleri, her türlü materyalleri burada muhafaza ettiğimiz için bize ulaşmaları… Ulus’ta bulunan Genel Müdürlüğü’müze ait ana binamıza gerek ya da 0 312 306 78 71’i aradıklarında kayıp eşyalarına ulaşabileceklerdir. Amacımız satışa çıkarmaktan ziyade vatandaşın mağduriyetini gidermek. Onun için de bu konuda da titiz şekilde çalışıyoruz” dedi.