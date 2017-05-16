Batan Rus gemisinin mühimmatı kıyıya vurdu
Sakarya'da, içinde mühimmat bulunan sandık kıyıya vurdu.
Sandığın Karadeniz'de 27 Nisan'da kaza yaptıktan sonra batan Rus askeri gemisine ait olduğu tahmin ediliyor.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, içinde mühimmat bulunan bir sandık kıyıya vurdu. Küçük Karasu Mahallesi sahilinde vatandaşlar, kıyıya bir sandığın vurduğunu gördü.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, sandığın içinde mühimmat olduğunu belirledi. Sandık ve mühimmatların üzerinde Kiril alfabesi ile sayı ve yazıların olduğu tespit edildi.