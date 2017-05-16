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  3. 16 Mayıs 2017 10:25

Batan Rus gemisinin mühimmatı kıyıya vurdu

Sakarya'da, içinde mühimmat bulunan sandık kıyıya vurdu.

Batan Rus gemisinin mühimmatı kıyıya vurdu

Sandığın Karadeniz'de 27 Nisan'da kaza yaptıktan sonra batan Rus askeri gemisine ait olduğu tahmin ediliyor.

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Batan Rus gemisinin mühimmatı kıyıya vurdu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, içinde mühimmat bulunan bir sandık kıyıya vurdu. Küçük Karasu Mahallesi sahilinde vatandaşlar, kıyıya bir sandığın vurduğunu gördü.

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Batan Rus gemisinin mühimmatı kıyıya vurdu

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, sandığın içinde mühimmat olduğunu belirledi. Sandık ve mühimmatların üzerinde Kiril alfabesi ile sayı ve yazıların olduğu tespit edildi.

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Batan Rus gemisinin mühimmatı kıyıya vurdu

Mühimmat dolu sandığın, 27 Nisan'da kaza sonucu Karadeniz açıklarında batan Rus askeri gemisine ait olduğu tahmin ediliyor.

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