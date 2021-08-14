Batı Karadeniz’deki sel felaketinden acı haberler peş peşe geldi: Can kaybı arttı

Önceki gün Kastamonu, Bartın, Sinop ve Karabük'te sağanak felakete yol açtı. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde dere yatağında bulunan bazı binalar çöktü, bazılarında hasar meydana geldi. Enkaz altında kalan ve sele sürüklenen 32 kişi yaşamını yitirdi. Sinop’ta da 6 kişi ölürken, Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde ikamet eden 85 yaşındaki Arife Ünal ise sele kapıldı. Yaşlı kadını arama çalışmaları sürerken il genelinde 700'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Bunun yanı sıra köprüler çöktü, yollar kapandı.