Batı Karadeniz’deki sel felaketinden acı haberler peş peşe geldi: Can kaybı arttı
Batı Karadeniz'deki selde can kayıpları artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bartın'da ise kayıp olan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili son durum açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. AFAD ise "Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" açıklamasını yaptı.
Önceki gün Kastamonu, Bartın, Sinop ve Karabük'te sağanak felakete yol açtı. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde dere yatağında bulunan bazı binalar çöktü, bazılarında hasar meydana geldi. Enkaz altında kalan ve sele sürüklenen 32 kişi yaşamını yitirdi. Sinop’ta da 6 kişi ölürken, Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde ikamet eden 85 yaşındaki Arife Ünal ise sele kapıldı. Yaşlı kadını arama çalışmaları sürerken il genelinde 700'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Bunun yanı sıra köprüler çöktü, yollar kapandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından hesabından sel felaketindeki son durumu açıkladı. Koca, "Kastamonu’da 32 can kaybımız var. 228 kişi selden etkilendi. Hastanelerimizde 12 kişinin tedavisine devam ediliyor. 32 adet ambulans, 24 adet UMKE timi, 1 set çadır, 1 hastane donanımı ve 1 adet unimog ile toplam 215 sağlık personeli görev başında" dedi.
"Sinop’ta 6 can kaybımız var" diyen Koca, "Ayancık Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 56 hastanın 38’i Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne nakledildi. 18 hasta evlerine nakledildi. 27 ambulans, 16 UMKE, 1 Mobil komuta aracıyla toplam 149 sağlık personeli görev başında" ifadelerini kullandı.