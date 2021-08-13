Batı Karadeniz'deki sel ilçeleri birer birer yuttu... Görüntüler korkunç!

Sel en çok Kastamonu'nun 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesini vurdu. Metrekareye 240 kilogram yağışla gelen sel, kıyamet görüntüleri oluşturdu. Kastamonu merkezden geçen Ezine Çayı taşınca ilçe merkezi tamamen suyla kaplandı. Su seviyesi bazı bölgelerde 4 metreye kadar yükseldi.