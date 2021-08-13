Batı Karadeniz'deki sel ilçeleri birer birer yuttu... Görüntüler korkunç!
Batı Karadeniz'deki 4 ilde (Kastamonu, Sinop, Samsun, Bartın) meydana gelen sellerde, 25'i Kastamonu, 2'si Sinop'ta olmak üzere 27 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da sele kapılan bir kişi ise aranıyor.
Batı Karadeniz'deki 4 ilde (Kastamonu, Sinop, Samsun, Bartın) meydana gelen sellerde, 25'i Kastamonu, 2'si Sinop'ta olmak üzere 27 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da sele kapılan bir kişi ise aranıyor.
Sel felaketi sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilglii bakanları bölgeye gitmesi konusunda talimatlandırırken tam bir seferberlik başlatıldı.
Sel en çok Kastamonu'nun 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesini vurdu. Metrekareye 240 kilogram yağışla gelen sel, kıyamet görüntüleri oluşturdu. Kastamonu merkezden geçen Ezine Çayı taşınca ilçe merkezi tamamen suyla kaplandı. Su seviyesi bazı bölgelerde 4 metreye kadar yükseldi.
Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Abana, Küre ve Pınarbaşı, Bartın'ın Ulus ile Sinop'un Ayancık ilçelerinde büyük hasar oluştu. AFAD, Kastamonu'da 27 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sinop'un Ayancık ilçesi, Ayancık Çayı'nın taşması sonucu sular altında kaldı. İlçede sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti.