Batı medyası, Erdoğan ve Biden'ın tokalaştığı anları böyle çarpıttı

ÇARPITARAK SERVİS EDİLDİ

Ayaküstü yapılan kısa sohbetteki selamlaşma anı yabancı basında çarpıtılarak servis edildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Erdoğan'a doğru geldiği ve Erdoğan'ın onu selamlamak için ayağa kalktığı açıkça görülmesine rağmen Reuters ve AFP bilen önde gelen basın yayın kurumları bunu bir algı malzemesi haline getirdi. Fotoğraflar, "Erdoğan ABD Başkanı'nı selamlıyor" başlığıyla verildi.