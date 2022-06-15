Batı'nın köşeye sıkıştırdığı Rusya, Çin ile yakınlaştı: İlk kez köprü inşa edildi

KARŞILIKLI OLARAK 8 YÜK KAMYONU GEÇTİ

İlk yolculuk kapsamında Çin'den sekiz ve Rusya'dan sekiz yük kamyonu, her biri kabinlerinin her iki yanında iki büyük boy ulusal bayrak taşıyan kilometrelerce uzunluktaki köprünün üzerinden geçti. Rus TASS haber ajansının bildirdiğine göre, Çinli kamyonlar elektronik ve lastik taşırken, Rus kamyonları soya fasulyesi yağı ve kereste taşıdı.