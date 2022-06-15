Batı'nın köşeye sıkıştırdığı Rusya, Çin ile yakınlaştı: İlk kez köprü inşa edildi
Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar, Moskova'yı Pekin'e yaklaştırdı. Çin ve Rusya sınırında yer alan Amur Nehri üzerine ilk kez köprü inşa edildi. Nehrin karşısındaki ülkeleri birbirine bağlayacak bir demiryolu köprüsünün ise yakında açılacağı belirtildi.
Çin ve Rusya arasındaki sınırın yarısından fazlasını oluşturan Amur Nehri, Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımların ardından öne çıktı. Ukrayna’ya saldırılarının ardından ekonomik ve siyasi olarak izole olan Rusya, çareyi Çin ile yakınlaşmakta buldu. Bu kapsamda, Amur Nehri üzerine ilk kez otomobillerin ve yük kamyonlarının geçmesi amacıyla bir otoyol köprüsü inşa edildi.
Blagoveshchensk-Heihe adlı köprü Rus ve Çin yetkililerin katıldığı bir lansman töreniyle geçen hafta açıldı.
KARŞILIKLI OLARAK 8 YÜK KAMYONU GEÇTİ
İlk yolculuk kapsamında Çin'den sekiz ve Rusya'dan sekiz yük kamyonu, her biri kabinlerinin her iki yanında iki büyük boy ulusal bayrak taşıyan kilometrelerce uzunluktaki köprünün üzerinden geçti. Rus TASS haber ajansının bildirdiğine göre, Çinli kamyonlar elektronik ve lastik taşırken, Rus kamyonları soya fasulyesi yağı ve kereste taşıdı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya’nın Uzakdoğu Elçisi Yury Trutnev, "Blagoveshchensk-Heihe köprüsünün günümüzün bölünmüş dünyasında özel bir sembolik önemi var. Bu, Rusya ve Çin halklarını birbirine bağlayan bir başka dostluk bağı olacak" dedi.