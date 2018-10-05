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  3. 05 Ekim 2018 15:39

Batman şehitlerine veda

Batman’da hain saldırı sonucu şehit olan 8 asker için memleketlerinde cenaze törenleri düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı törenlerde gözyaşları sel oldu.

Batman şehitlerine veda

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Batman şehitlerine veda

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Batman şehitlerine veda

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Batman şehitlerine veda

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