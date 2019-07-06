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  3. 06 Temmuz 2019 19:00

Batman'da yürekleri dağlayan görüntü

Batman'da sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu. .

Batman'da yürekleri dağlayan görüntü

İstanbul'dan ailesiyle Batman'daki akrabalarını ziyarete geldiği öğrenilen Mazlum Yaşar (7), Çamlıtepe Mahallesi'nde oyun oynadığı sırada sulama kanalına düştü.

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Batman'da yürekleri dağlayan görüntü

Çevredekilerin, durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Batman'da yürekleri dağlayan görüntü

Ekiplerce kanalda yapılan, vatandaşların da desteğiyle yürütülen arama çalışmaları sonucu, düştüğü yerin 200 metre ilerisinde Yaşar'ın cesedine ulaşıldı.

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Batman'da yürekleri dağlayan görüntü

Yaşar'ın cesedi, otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

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