Bavul ticaretinin merkezi Laleli'de 1.3 milyar TL'lik operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Tefecilik', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' ve 6493 sayılı kanuna muhalefet suçları kapsamında yürütülen soruşturmada şüphelilerin, Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para transferlerini farklı ödeme sistemleri üzerinden tekelleştirdikleri belirlendi.