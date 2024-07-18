Bayat ekmek toplayan yaşlı adama sopalı dayak

Olay, 15 Temmuz günü Pancar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde fırınlardan ve yol kenarına asılan bayat ekmekleri toplayan S.D., bir fırında dağıtım elemanı olarak çalışan K.S. tarafından darbedildi. S.D. jandarmaya giderek şikayetçi oldu. S.D.'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatan jandarma, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden, hafif ticari araçta bekleyen K.S.'nin, evinin önünde beklediği S.D.'ı görünce inip, önce tokat attığı daha sonra da defalarca sopayla vurduğu o anların bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.