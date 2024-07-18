Bayat ekmek toplayan yaşlı adama sopalı dayak
Korkunç olay İzmir'de yaşandı... Yol kenarındaki bayat ekmekleri toplayan 81 yaşındaki bir kişi, bir ekmek fırınının dağıtım çalışanı tarafından saldırıya uğradı. O korkunç anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir fırında dağıtım elemanı olarak çalışan K.S., yol kenarındaki bayat ekmekleri topladığı gerekçesiyle 81 yaşındaki S.D.'a tokat atıp, sopayla darbetti. O anlar bir işyerinin güvenlik kamera tarafından anbean görüntülenirken, jandarma tarafından gözaltına alınan K.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 15 Temmuz günü Pancar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde fırınlardan ve yol kenarına asılan bayat ekmekleri toplayan S.D., bir fırında dağıtım elemanı olarak çalışan K.S. tarafından darbedildi. S.D. jandarmaya giderek şikayetçi oldu. S.D.'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatan jandarma, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden, hafif ticari araçta bekleyen K.S.'nin, evinin önünde beklediği S.D.'ı görünce inip, önce tokat attığı daha sonra da defalarca sopayla vurduğu o anların bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.
Görüntülerden yola çıkan jandarma, S.D.'ı darbeden K.S.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)