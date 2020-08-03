Bayburt Kalesi'nde tarihi kalıntı ve eserlere ulaşıldı

2017 yılında kalede arkeolojik kazılar yapıldı ve yerleşim yerleri gün yüzüne çıkarılmaya çalışılıyor. Çalışmalar kapsamında Bizans dönemine ait 2 sarnıç ortaya çıkarılmış, aynı şekilde Ebu'l Feth döneminden kalan bir cami de var. Bayburt Kalesi, 1054 yılında Selçuklar tarafından Türklerin eline geçiyor. 1514 yılında Osmanlı Devleti tarafından Bıyıklı Mehmet Ağa komutasındaki Osmanlı orduları oldukça çetin bir kuşatma sonucunda Bayburt'u ele geçiriyor. Bu anlamda Bayburt'un köklü bir tarihi var, bu kalede bunun bir göstergesi" dedi.