Bayburt'ta bir cip Çoruh Nehri'ne devrildi: 6 yaralı
Bayburt Çaykara yolundaki DSİ köprüsü mevkisinde bir cip, viraji alamayarak Çoruh Nehri'ne devrildi. Kazada cipte bulunan 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bayburt Çaykara yolundaki DSİ köprüsü mevkisinde, Hanefi Koç (61) idaresindeki 06 EU 5480 plakalı cip, köprü girişindeki virajı alamayarak Çoruh Nehri'ne devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Nehre giren polis ve çevredeki vatandaşlar, sürücü ile araçtaki Müzeyyen (34) ve İremnaz Öz (12), Zümriye Koç (33), Sude Gelinoğlu (13) ve Yusuf Emre Akkoyun'u (9) sudan çıkararak ambulansa taşıdı.