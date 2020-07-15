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  3. 15 Temmuz 2020 18:38

Bayburt'ta bir cip Çoruh Nehri'ne devrildi: 6 yaralı

Bayburt Çaykara yolundaki DSİ köprüsü mevkisinde bir cip, viraji alamayarak Çoruh Nehri'ne devrildi. Kazada cipte bulunan 6 kişi yaralandı.

Bayburt'ta bir cip Çoruh Nehri'ne devrildi: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, Bayburt Çaykara yolundaki DSİ köprüsü mevkisinde, Hanefi Koç (61) idaresindeki 06 EU 5480 plakalı cip, köprü girişindeki virajı alamayarak Çoruh Nehri'ne devrildi.

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Bayburt'ta bir cip Çoruh Nehri'ne devrildi: 6 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Bayburt'ta bir cip Çoruh Nehri'ne devrildi: 6 yaralı

Nehre giren polis ve çevredeki vatandaşlar, sürücü ile araçtaki Müzeyyen (34) ve İremnaz Öz (12), Zümriye Koç (33), Sude Gelinoğlu (13) ve Yusuf Emre Akkoyun'u (9) sudan çıkararak ambulansa taşıdı.

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Bayburt'ta bir cip Çoruh Nehri'ne devrildi: 6 yaralı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Müzeyyen ve İremnaz Öz'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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