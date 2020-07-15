Bayburt'ta bir cip Çoruh Nehri'ne devrildi: 6 yaralı

Nehre giren polis ve çevredeki vatandaşlar, sürücü ile araçtaki Müzeyyen (34) ve İremnaz Öz (12), Zümriye Koç (33), Sude Gelinoğlu (13) ve Yusuf Emre Akkoyun'u (9) sudan çıkararak ambulansa taşıdı.



