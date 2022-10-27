Bayılan kadına feci dayak! Görüntüler infial yarattı

Olay Pendik Kurtköy'deki bir sitede dün akşam saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde Gökhan B., yabancı uyruklu Sebahat O. ile dairesinde alkol aldı. Gökhan B. ile daireden çıkarak asansöre binen Sebahat O. asansörde baygınlık geçirdi.