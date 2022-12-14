Bayraktar Kızılelma ilk kez göklerde!
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Kızılelma'nın uçuşunu kaydettiği videoyu paylaştı.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın uçuşunu kaydettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." dedi.
TAKSİ VE KOŞU TESTİ İLE MOTOR ENTEGRASYON TESTİNİ GEÇMİŞTİ
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma, taksi ve koşu testi ile motor entegrasyon testini başarıyla tamamlamıştı.
KISA PİSTLİ GEMİLERE İNİŞ-KALKIŞ KABİLİYETİ
Bayraktar Kızılelma özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye’nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan’ın korunmasında da aktif rol alacak.