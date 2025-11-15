Bayraktar TB3, mini akıllı mühimmat MAM-L IIR ile tam isabet vurdu

  1. Anasayfa
Bayraktar TB3 SİHA, ROKETSAN tarafından üretilen mini akıllı mühimmat (MAM-L IIR) ile hedefi tam isabetle vurdu.

Kaynak: DHA
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test atış görüntüsünü NSosyal hesabından paylaşarak, Bayraktar TB3-MAM-L TV/IIR test atışının başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. 

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de sosyal medya hesabından, "MAM-L IIR her zaman göreve hazır. Bayraktar TB3 ile gerçekleştirilen MAM-L IIR atış testlerinde hedefler tam isabetle vuruldu" ifadelerini kullandı. (DHA)

