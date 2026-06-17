Bayraktar TB3, Roketsan imzalı CİRİT lazer güdümlü füze testinde hedefi tam isabetle vurdu
Baykar tarafından yerli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, Roketsan üretimi CİRİT Lazer Güdümlü Füze ile gerçekleştirdiği atış testini başarıyla tamamladı.
Türkiye'nin milli ve özgün savunma sanayii hamleleri kapsamında gökyüzündeki caydırıcı gücümüz olan Bayraktar TB3'ün geliştirme ve mühimmat entegrasyon testleri hız kesmeden devam ediyor.
Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Roketsan'ın yüksek hassasiyetli mühimmatlarından CİRİT ile kritik bir atış testini başarıyla tamamladı.
Sahadaki operasyonel yetenekleri artırmak amacıyla gerçekleştirilen atış testinin öne çıkan detayları ve resmi yetkililerin açıklamaları şu şekilde kaydedildi:
Baykar mühendislerince geliştirilen ve kısa pistli gemilerden kalkış-iniş yapabilme yeteneğine sahip olan Bayraktar TB3, Roketsan tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen CİRİT Lazer Güdümlü Füze sistemini başarıyla ateşledi.