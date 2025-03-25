Bayraktar TB3 SİHA bu sefer süpersonik füzeyle vurdu
Dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yapan ilk SİHA olan Bayraktar TB3, İHA-122 Süpersonik Füze ile gerçekleştirdiği ilk atış testinde hedefi tam isabetle vurdu.
Kaynak: İHA
Dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yapan Bayraktar TB3 SİHA, geliştirme sürecinde yeni bir kilometre taşını daha geride bırakarak mühimmat entegrasyon testlerini sürdürüyor.
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Bayraktar TB3 SİHA, 25 Mart Salı günü Muğla'nın Dalaman ilçesinden Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 Süpersonik Füze ile havalandı.
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Atış testi için gökyüzüne yükselen Bayraktar TB3, ilk denemesinde 50 kilometreyi geçen mesafeden deniz üzerinde bulunan 6X6 metre ebadındaki perdeli hedefi tam isabetle vurdu.
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Atış testinin lazerle hedefleme görevini havada bulunan Bayraktar TB2 SİHA üstlendi. Bayraktar TB2'nin işaretlediği hedef, Bayraktar TB3 tarafından başarıyla imha edildi.
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