Bayraktar TB3 ve Eurofighter'dan nefes kesen ortak tatbikat: 8 saatlik gövde gösterisi!
NATO’nun en önemli askeri gövde gösterilerinden biri olan Steadfast Dart-2026 tatbikatında, Türk savunma sanayiinin gururu Bayraktar TB3, Baltık Denizi semalarında tarih yazdı. TCG ANADOLU gemisinden havalanan milli SİHA’mız, dünyanın en gelişmiş savaş uçakları arasında yer alan Eurofighter Typhoon’larla omuz omuza görev yaparak gökyüzündeki gövde gösterisini zirveye taşıdı.
Türkiye’nin deniz havacılığı alanındaki vizyon projesi TCG ANADOLU ve üzerinde konuşlu bulunan Bayraktar TB3, NATO’nun dev tatbikatı Steadfast Dart-2026 kapsamında gövde gösterisi yaptı. Baltık Denizi’nin zorlu hava şartlarında gerçekleştirilen tatbikatta, TB3’ün insanlı savaş uçaklarıyla olan uyumu tüm dünyayı kendine hayran bıraktı. Tatbikatın en dikkat çekici anı, kısa pistli gemilerden iniş-kalkış yapabilme özelliğine sahip dünyadaki ilk SİHA olan Bayraktar TB3’ün, Avrupa’nın güçlü savaş uçakları Eurofighter Typhoon’lar ile gerçekleştirdiği ortak görev oldu. İnsansız hava araçlarının insanlı platformlarla ağ merkezli harp konsepti içerisinde ne kadar verimli çalışabildiği bu tatbikatla bir kez daha tescillenmiş oldu.
Bayraktar TB3, katlanabilir kanat yapısı ve deniz platformlarına özgü motor sistemleri sayesinde TCG ANADOLU gibi yüzen kaleler için stratejik bir güç çarpanı olduğunu kanıtladı. NATO müttefiklerinin yakından takip ettiği bu uçuş, Türkiye’nin insansız sistemlerdeki liderliğini Baltık Denizi'ne taşıdı.
Dondurucu soğuk, yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgarın hakim olduğu Baltık semalarında TB3, zorlu doğa koşullarına meydan okudu:
Uçuş Süresi: Yaklaşık 8 saat kesintisiz havada kaldı.
Kat Edilen Mesafe: 1.700 km menzile ulaşıldı.
Operasyonel Başarı: Yurt dışındaki ilk operasyonel gösterimini başarıyla tamamladı.