Bayraktar TB3 ve Eurofighter'dan nefes kesen ortak tatbikat: 8 saatlik gövde gösterisi!

Türkiye’nin deniz havacılığı alanındaki vizyon projesi TCG ANADOLU ve üzerinde konuşlu bulunan Bayraktar TB3, NATO’nun dev tatbikatı Steadfast Dart-2026 kapsamında gövde gösterisi yaptı. Baltık Denizi’nin zorlu hava şartlarında gerçekleştirilen tatbikatta, TB3’ün insanlı savaş uçaklarıyla olan uyumu tüm dünyayı kendine hayran bıraktı. Tatbikatın en dikkat çekici anı, kısa pistli gemilerden iniş-kalkış yapabilme özelliğine sahip dünyadaki ilk SİHA olan Bayraktar TB3’ün, Avrupa’nın güçlü savaş uçakları Eurofighter Typhoon’lar ile gerçekleştirdiği ortak görev oldu. İnsansız hava araçlarının insanlı platformlarla ağ merkezli harp konsepti içerisinde ne kadar verimli çalışabildiği bu tatbikatla bir kez daha tescillenmiş oldu.