Bayram göçü devam ediyor: Binlerce tatilci yollara düştü
9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların başlattığı büyük göç devam ediyor. Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaynak: DHA
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler dün sabah saatlerinden itibaren yollara düştü. Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde dün sabah saatlerinde başlayan araç yoğunluğu bugün de etkisini sürdürüyor.
Ankara istikametine giden sürücüler otoyol üzerinde ilerlemekte güçlük çekerken, trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi.
Otoyolun yoğunluğundan kaçmak isteyenlerin kullandığı D-100 karayolu geçişindeki bazı güzergahlarda da uzun araç kuyrukları oluştu.
Jandarma ekipleri yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı. (DHA)
