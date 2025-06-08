Bayram günü akraba aileler birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze ise otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bazı şüpheliler ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.