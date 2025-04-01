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Bayram günü dehşet: Ailesini katledip intihar etti

İstanbul Sultangazi'de bir kişi, eşi ve kızını av tüfeğiyle öldürüp intihar etti.

Kaynak: DHA
Bayram günü dehşet: Ailesini katledip intihar etti - Resim: 1

Olay, gece saatlerinde Cebeci Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen H.K. (70), eşi H.K. (67) ve kızı Z.K. (46) ile tartıştı.

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Bayram günü dehşet: Ailesini katledip intihar etti - Resim: 2

Tartışma sonrası K., evdeki av tüfeğini alıp önce eşini ardından da kızını öldürüp intihar etti. Silah seslerini duyanlar polise haber verdi.

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Bayram günü dehşet: Ailesini katledip intihar etti - Resim: 3

Olay yerine gelen polis ekipleri kapısı kilitli olan daireye özel harekat polisleri eşliğinde girildi.

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Bayram günü dehşet: Ailesini katledip intihar etti - Resim: 4

Ekipler, evdekilerin hayatını kaybettiğini belirledi. 3 kişinin cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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