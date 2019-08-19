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  3. 19 Ağustos 2019 13:05

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin geri dönüşü başladı

Her bayram tatilinde olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ülkelerine giden Suriyelilerin geri dönüşü başladı. Yaklaşık 38 bin Suriyeli 31 Aralık'a kadar Türkiye'ye dönebilecek.

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin geri dönüşü başladı

Kurban Bayramı için Hatay üzerinden ülkelerine giden Suriyeli ailelerin Türkiye'ye dönüşleri başladı.

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Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin geri dönüşü başladı

Bayramı ülkelerinde geçirmek üzere Türkiye'nin farklı illerinden gelerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Suriye'ye geçiş yapan aileler geri dönüşe geçti.

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Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin geri dönüşü başladı

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen ailelerin Türkiye'ye girişleri, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı veya yabancı tanıtma kartıyla sağlanıyor.

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Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin geri dönüşü başladı

Bugün itibariyle başlayan Suriye'den dönüşlerin 31 Aralık'a kadar devam edeceği öğrenildi.

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