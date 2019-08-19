Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin geri dönüşü başladı
Her bayram tatilinde olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ülkelerine giden Suriyelilerin geri dönüşü başladı. Yaklaşık 38 bin Suriyeli 31 Aralık'a kadar Türkiye'ye dönebilecek.
Kurban Bayramı için Hatay üzerinden ülkelerine giden Suriyeli ailelerin Türkiye'ye dönüşleri başladı.
Bayramı ülkelerinde geçirmek üzere Türkiye'nin farklı illerinden gelerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Suriye'ye geçiş yapan aileler geri dönüşe geçti.
Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen ailelerin Türkiye'ye girişleri, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı veya yabancı tanıtma kartıyla sağlanıyor.