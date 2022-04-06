Bayram ikramiyeleri belli oluyor... 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı. Bayram ikramiyesini kimler alabilecek?, ne kadar olacak? ne zaman yatacak? İşte bayram ikramiyeleri ile ilgili soruların cevabı...
Bayram ikramiyesi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Ramazan bayramı yaklaşırken gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Geçen yıl bin liradan bin 100 liraya çıkarılan ikramiyede, yeni zam bekleniyor.
Ramazan Bayramı'ndan hemen önce ilgililerin hesaplarına aktarılacak emekli bayram ikramiyelerinde henüz net rakamlar açıklanmadı. Bayram başına ikramiye 1750 liraya kadar çıkabilir.
İşte 2022 emekli bayram ikramiyeleri ile konuşulan rakamlar...
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Geçtiğimiz yıl 100 lira zamlanarak 1100 liraya çıkartılmıştı. NTV'de yer alan habere göre bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden üzerinden düşündüğümüz zaman bu artışın miktarı konusunda 1.500 TL ya da 1.750 TL gibi beklentiler var.