Bayram ikramiyeleri belli oluyor... 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz yıl 100 lira zamlanarak 1100 liraya çıkartılmıştı. NTV'de yer alan habere göre bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden üzerinden düşündüğümüz zaman bu artışın miktarı konusunda 1.500 TL ya da 1.750 TL gibi beklentiler var.