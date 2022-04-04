Bayram ikramiyesi, faiz kararı, işsizlik... İşte Nisan ayının ekonomik takvimi

İlk Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi martta yüzde 5,46 artarken, yıllık bazda yüzde 61,14 oldu. Üretici Fiyat Endeksi martta yüzde 9,19 oranında artarken, yıllık bazda da yüzde 114,97 oldu.



Enflasyonla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Nisan ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara 12 aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış yapılacak.