Bayram ikramiyesi, faiz kararı, işsizlik... İşte Nisan ayının ekonomik takvimi
Son dönemde artan enflasyonla birlikte, vatandaş ekonomi gündemini yakından takip etmeye başladı. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler ihracat verileri, işsizlik rakamları, faiz kararı ve emeklilerin zamlı bayram ikramiyelerine çevrildi.
Nisan ayında yoğun ekonomi gündemi de yavaş yavaş başlıyor. Bu çerçevede yeni haftadan itibaren ekonomiye ilişkin pek çok kritik veri art arda vatandaşlarla paylaşılacak.
İlk Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi martta yüzde 5,46 artarken, yıllık bazda yüzde 61,14 oldu. Üretici Fiyat Endeksi martta yüzde 9,19 oranında artarken, yıllık bazda da yüzde 114,97 oldu.
Enflasyonla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Nisan ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara 12 aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış yapılacak.
İHRACAT VERİLERİ
Mart ayı dış ticaret istatistikleri de Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından paylaşılacak. Türkiye'nin şubattaki ihracatı 20 milyar dolar olmuş, tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracatı gerçekleşmişti.
İŞSİZLİK RAKAMLARI
Tüik, şubat dönemine ilişkin işsizlik rakamlarını 11 Nisan'da, sanayi üretim endeksini 12 Nisan'da açıklayacak. Bütçenin geçen aya ilişkin verileri de 15 Nisan'da belli olacak.