Bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı: Hesaplara 4 bin TL değil, 3 bin TL yatırılacak
Yaklaşık 16 milyon emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı. Buna göre Ramazan Bayramı için ikramiyeler 24 Mart 2025 tarihi itibariyle hesaplara yatırılmaya başlanacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ramazan Bayramı'na sayılı gün kala emeklilerin bayram ikramiyesi için ödeme tarihlerini açıkladı.
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SGK'dan yapılan duyuruya göre, bayram ikramiyesi ödemeleri 24 Mart Pazartesi günü itibariyle hesaplara yatırılacak. Ödemeler 28 Mart'a kadar devam edecek.
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İŞTE İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ
SGK (4A) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü
17, 18, 19 olanlara 24 Mart Pazartesi,
20, 21, 22 olanlara 25 Mart Salı,
23, 24, 25, 26 olanlara 26 Mart Çarşamba günü ikramiye ödenecek.
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Bayram ikramiyesi; Bağ-Kur (4B) kapsamında aylık alanlara 27 Mart Perşembe,
Emekli Sandığı (4C) kapsamında aylık alanlara ise 28 Mart Cuma tarihinde ödenecek.
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