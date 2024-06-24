Bayram kaosu bitti; sahiller onlara kaldı

"Vatanımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor"

Almanya’dan tatil için geldiklerini ve her yıl Antalya’yı tercih ettiklerini belirten Bestami Nurettin Alıç isimli gurbetçi, "Biz genellikle her yıl Antalya’ya geliriz. Bayramı Antalya’da geçirmek istedim. Gurbetçi olarak burası çok iyi, şu anda tatilimiz bitti. Bayram bittiği için geri dönüş yapacağız, lakin uçaklar sürekli rötar yaptığı için gecikme oluyor. İnşallah salı ya da çarşamba gitmeyi planlıyoruz. Sahil ve sıcaklık çok iyi, efsane bir şey. Böyle bir havayı Almanya’da bulmanız çok zor. Vatanımız çok iyi, kıymetini bilmemiz gerekiyor" dedi.