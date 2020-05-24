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  3. 24 Mayıs 2020 10:07

Bayram namazını böyle kıldılar!

Malezya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde girdi.

Bayram namazını böyle kıldılar!

Malezya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde girdi.

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Bayram namazını böyle kıldılar!

Malezyalı Müslümanlardan bazıları bayram namazını evde aileleriyle birlikte kılarken, ülke genelindeki camilerde bayram namazı, cami görevlileri ve sınırlı sayıda cemaatle eda edildi.

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Bayram namazını böyle kıldılar!

Başkent Kuala Lumpur'daki Al Ghufran Camisi'nde bayram namazı, cami görevlileri ve önceden davet edilen 30 kişilik cemaatle sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek kılındı.

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Bayram namazını böyle kıldılar!

Cami girişlerinde maske ve el dezenfektanları bulunurken, giriş yapanların ateşi ölçüldü.

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