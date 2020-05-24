Bayram namazını böyle kıldılar!
Malezya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde girdi.
Malezya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde girdi.
Malezyalı Müslümanlardan bazıları bayram namazını evde aileleriyle birlikte kılarken, ülke genelindeki camilerde bayram namazı, cami görevlileri ve sınırlı sayıda cemaatle eda edildi.
Başkent Kuala Lumpur'daki Al Ghufran Camisi'nde bayram namazı, cami görevlileri ve önceden davet edilen 30 kişilik cemaatle sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek kılındı.